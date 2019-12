COPPA ITALIA SERIE C Serie C Coppa Italia: Juventus Under 23 prima semifinalista Piacenza – Juventus Under 23 1-2

La squadra di Fabio Pecchia affronterà la vincente di Vicenza – FeralpiSalò. Era cominciata in salita per i bianconeri di Pecchia sotto dopo soli 7 minuti. Nicco apre per Cattaneo che lascia partire un sinistro al volo che va finire la sua corsa nell'angolino basso. Piacenza in vantaggio. La squadra di Franzini sembra avere la partita in mano, conclusione di Paponi alta non di molto. Insistono i rossi di casa, cross di Pergreffi dalla sinistra, Sylla con il piatto, parte alta della traversa. Piacenza vicinissimo al raddoppio. E il goal del 2-0 lo realizza Paponi, ma il direttore di gara annulla per l'ostruzione di Sylla sul portiere della Juventus Nocchi. Si vedono anche i bianconeri con l'azione di Rafia, il destro alla Del Piero, deviato finisce ad un soffio dall'incrocio dei pali. E' un segnale di crescita dei giovani d Pecchia, che trovano il goal del pareggio su rigore. Rafia per Zanimacchia, della Lotta lo arpiona in area, per l'arbitro non ci sono dubbi, penalty e giallo per il numero 18. Rafia, centrale ma basta per spiazzare Bertozzi e ristabilire la parità. Si va al riposo con la sensazione di maggior freschezza per la Juventus. Il sorpasso arriva infatti ad inizio ripresa: gran giocata del portoghese Mota, che con una volè batte ancora Bertozzi, Zanimacchia sul secondo palo, forse tocca, ma il goal è di Mota. Il Piacenza si sbilancia prova a rientrare in partita, lasciando spazi ai bianconeri che non trovano il terzo nonostante diverse situazioni potenziali. Il risultato non cambierà più. Al Leonardo Garilli di Piacenza, Juventus Under 23 batte Piacenza 2-1. Juventus in semifinale di Coppa Italia di Serie C contro la vincente di Vicenza – FeralpiSalò



