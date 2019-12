Serie C Coppa Italia: sarà la FeralpiSalò a sfidare la Juventus Under 23 nella prima semifinale

Confermato lo sciopero anche se pare sia stato positivo l'incontro ministro Gualtieri e il Presidente Figc Gabriele Gravina. Campionato di Serie C che riprenderà a gennaio con la prima di ritorno che verosimilmente verrà disputata con un turno infrasettimanale. Intanto i capo-classifica del Vicenza vengono stoppati in Coppa Italia dalla FeralpiSalò. Meglio i biancorossi di Di Carlo nel primo tempo, ma i tentativi non hanno prodotto i risultati sperati. Ad inizio ripresa l'episodio che poteva cambiare le sorti di incontro e qualificazione. Sul cross dal lato corto Giani colpisce con un braccio, per l'arbitro pochi dubbi. Calcio di rigore. Del penalty se ne occupa Saraniti, ma De Lucia si tuffa dalla parte giusta e devia la conclusione si resta sullo 0-0 ma l'inerzia dell'incontro cambia. L'arbitro vede una trattenuta in area contatto Bianchi – Scarsella e concede il rigore alla FeralpiSalò. Con la notevole differenza che Maiorino non sbaglia e Feralpi avanti. Il Vicenza ha l'occasione per portare l'incontro ai supplementari ma Rachid Arma non riesce, al volo di sinistro, a battere l'ottimo De Lucia. A Vicenza, FeralpiSalò batte Vicenza 1-0. La prima semifinale di Coppa Italia di Serie C sarà FeralpiSalò – Juventus Under 23.