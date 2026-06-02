Serie C, De Falco: "In finale le due più forti, ma il livello è calato"

"In finale per la promozione sono arrivate le due squadre più forti, quella che hanno costruito per vincere". È una Serie C meritocratica, quella di quest'anno, secondo Franco De Falco, attuale direttore generale della Savignanese ma in passato bomber di categoria - tra le altre - di squadre come Cesena, Forlì e soprattutto Triestina.

Ospite di Cose Di Calcio, ha commentato così quella che sarà la sfida tra Ascoli e Union Brescia per salire in Serie B: "L'Ascoli potrebbe essere un po' la sorpresa, ma io credo che tutte e due siano attrezzate per poterlo vincere. Per me è stato un campionato affascinante, come tutti quelli di Serie C. Poi si dice sempre che il girone più forte sia quello C, dove ci sono le squadre del Sud, però sono un po' di anni che alla fine il campionato lo vincono quelle del girone A, che dicono tutti che sia il girone un po' più abbordabile".

Rispetto al campionato nel quale tu facesti 25 goal, il campionato del record, come è cambiata la Serie C? È vero che il livello si sta progressivamente abbassando?

"Sì, purtroppo sì. Mi dispiace dirlo perché spesso sembrano le parole di chi ha giocato a pallone e oggi vuol parlare, però effettivamente il calcio italiano vive una profonda crisi e quello si riflette su tutte le categorie".

Tu adesso ti diverti a Savignano, ti è "toccato" vincere un altro campionato, quello di Promozione. Adesso dire di far giocare i giovani va un po' di moda, ma voi l'avete vinto davvero con i vostri ragazzi...

"Sì, è un programma che io a Savignano ho portato avanti. Sono lì da 13 anni e negli ultimi 5 il presidente mi è stato a sentire. È chiaro che la crescita dei giovani possa passare anche da una retrocessione, però noi siamo andati avanti per la nostra strada. È il nono campionato che vinco, mi ritengo una persona fortunata, sicuramente mi fa piacere. Quindi mi diverto, e mi diverto con i giovani. Poi adesso abbiamo creato un'altra moda, mi sembra, perché quest'anno leggo tutti che affidino la prima squadra all'allenatore della Juniors e noi anche su questo siamo stati all'avanguardia".







