Serie C di Coppa Italia: Rimini, un tris per la storia

La cronaca della partita

Il Rimini sfodera la prestazione migliore dell'anno e si qualifica per la finale di Coppa Italia prima volta in 113 anni di storia biancorossa. Ricordiamo che la squadra che alzerà il trofeo entra di diritto nei play off nazionali per giocarsi la Serie B. Il Trapani subisce fin dalle prime battute un Rimini formato gigante: Parigi si coordina e impegna il portiere albanese Enis Ujkaj. Giacomo Parigi si toglie il lusso di saltare Silvestri con un sombrero, controllo e destro volante, palo esterno. Applausi per una giocata divina dell'attaccante.

Qualità anche nel servizio di Carraro, preciso per Anatriello che si coordina in rovesciata e va vicinissimo al gran gol. L'attaccante del Trapani tenuto in gioco dalla difesa biancorossa che nella circostanza non è salita. Imbucata sulla destra di Garetto per Cinquegrano il quale attende il rimorchio all'altezza del dischetto di Ubaldi, piazzato a botta sicura, Ujkaj gli strozza l'urlo in gola.

Ottimo fino a lì il portiere del Trapani che poi commette un grave errore di valutazione sulla punizione di Cioffi. Destro centrale che il numero 1 della squadra di Vincenzo Torrente calcola male e il Rimini la sblocca meritatamente. Conclusione centrale sul quale il portiere del Trapani doveva e poteva fare di più. I siciliani si innervosiscono e Malomo interviene scomposto su Conti, per il direttore di gara ci sono gli estremi per estrarre il rosso diretto. Trapani in 10. Il Rimini ne approfitta subito, ruba palla Conti a centrocampo, velocissimo serve Cioffi, che sterza e va al tiro, palo pieno, sulla ribattuta del legno, arriva Malagrida che con il destro secco stende il Trapani.

Il trionfo è certificato in pieno recupero, ancora con una ripartenza a razzo, Parigi, fa correre Megelaitis, colpo di biliardo per Langella e Rimini che cala il tris dopo una grande partita. Cuoricini come direbbero i Coma Cose. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Trapani 3-0. La squadra di Buscè attende la vincente di Caldiero Terme- Giana Erminio all'andata terminata 1-1.