Serie C, domenica scontro al vertice con Ravenna-Spezia. Forlì a Guidonia

La 10ª del Girone B di Serie C incrocia tra loro le prime sei della classifica e, in particolare, le prime due. Domenica, al Benelli, c'è Ravenna-Spezia, l'inseguitrice – tornata al successo dopo il brutto ko in casa della Pianese – e la capolista, che dopo il pari dell'esordio ha sommato 8 vittorie consecutive. A oggi, i punti di distanza sono 5 e un successo, fosse dell'una o dell'altra, sarebbe pesante sia psicologicamente che in termini di classifica: gli aquilotti vanno per quella che sarebbe la prima fuga importante del campionato, o quantomeno per mantenere le distanze di sicurezza; viceversa, i giallorossi puntano a tornare a tiro di sorpasso e riaprire totalmente il discorso vetta.

A tifare la X saranno le squadre che stanno dal 3° al 6° posto, lontane dai 7 e gli 11 punti dallo Spezia e chiamate a selezionare tra loro chi sale e chi scende. Stasera c'è Livorno-Grosseto, quarta contro terza e con ruolini quasi opposti: gli amaranto sono in frenata – un successo in 4 turni – i maremmani, tolto lo scivolone con la Samb, nello stesso lasso ne hanno vinte 3. Sabato invece la Reggiana, sesta ma con una gara in meno, riceve l'altra quarta, la Torres: la pioggia su Pineto – sul 2-0 azzurro – per ora ha salvato la Regia dal terzo ko in fila e dall'apertura ufficiale della crisi; e non sarà facile scacciarla coi sardi, reduci da sei risultati utili e appena tornati a vincere dopo tre pari.

Sabato c'è anche un Forlì indecifrabile, che sta appena fuori dai playoff, ne pareggia tante – 5 su 9 – e non fa tre punti insieme da 5 turni; i galletti sono a Guidonia, che ha due punti in più e ha un andamento simile (un successo e 4 pari in 6 partite). Sempre sabato, gli incroci playout Pianese-Pineto e Vado-Sambenedettese, il resto domenica. Sempre per la zona rossa, la Vis Pesaro, ultima, 5 ko in 6 gare e il successo col Guidonia due turni or sono come balsamo, cerca di raddrizzarsi andando dal Latina, uscito dagli spareggi salvezza con 5 punti filati.

Nelle altre, il Gubbio, altra squadra da playout, ospita un'Atalanta U23 che sta poco sopra e viene da 3 ko, Campobasso-Perugia è incrocio da bassi playoff e Pescara-Ostiamare è sfida da metà classifica.







