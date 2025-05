Serie C: domina il Girone B; finale Ternana – Pescara

Finisce qui la stagione per la squadra indicata da molti come la pretendente numero 1 per salire in Serie B: il Vicenza di Stefano Vecchi. Ultima fermata Terni. Dopo il pareggio senza reti dell'andata i biancorossi subiscono una severa lezione allo stadio Libero Liberati davanti poco più di 8 mila spettatori. Curcio in spaccata, sfrutta la grande giocata di Donati a destra, per il vantaggio rosso/verde. Nella ripresa Salvatore Aloi ha anche il tempo di aggiustarsela dal limite prima di far partire la conclusione vincente. Reazione Vicenza che grazie alla palla inattiva, dimezza le distanze. Il colpo di testa preciso e potente è di Laezza. Il gol partita e qualificazione sempre da azione d'angolo è di Cianci lasciato liberissimo di girare in porta. Allo stadio Libero Liberati di Terni, Ternana batte Vicenza 3-1, Ternana in finale, dove troverà il Pescara che aveva ipotecato ampiamente la finalissima all'andata andando a vincere sul campo dell'Audace Cerignola per 4-1. Una formalità il ritorno con il gol di Merola che porta in vantaggio la squadra di Silvio Baldini e la risposta di Salvemini che vale solo per le statistiche. Nel finale Audace Cerignola che resta anche in 10 uomini per il rosso all'ex San Marino Calcio Alessandro Ligi. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pescara – Audace 1-1. Andata della finalissima per la B a Terni il 2 giugno, ritorno a Pescara il 7 giugno