SERIE C Serie C : dopo 2 mesi torna a vincere la FeralpiSalò Decisivo il goal di Ceccarelli nel recupero. FeralpiSalò – Fermana 1-0

Dopo un quarto d'ora la prima chiamata: scarsella di testa, controlla Ginestra. Botta e risposta tra numeri 17, ci prova Iotti sfera vicina al palo. Il primo tempo è poca cosa. Anche la ripresa è avara di occasioni da goal un paio di tentativi, uno per parte dalla lunga, e niente più, fino al fallo di mano chiaro di Manè sul cross di Vitturni, il braccio largo doveva indurre l'arbitro a fischiare. Proteste della Feralpi, ma si resta sullo 0-0. E non è valido nemmeno il goal realizzato da Caracciolo di testa. L'arbitro ferma il gioco per un fallo in area. Nel finale i “ Leoni del Garda” aumentano il ritmo, bravo Ginestra in uscita su Caracciolo, e il tiro cross di Eguelfi finisce sopra la traversa . Il minuto decisivo è l'ultimo regolamentare. Caracciolo viene messo a terra. Calcio di punizione battuto da Mordini, smorzato dalla barriera, la sfera arriva a Ceccarelli che di potenza mette in porta. Goal parrtita e vittoria di una Feralpi che non vinceva da 2 mesi. A Salò, Feralpi batte Fermana 1-0



