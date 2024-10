SERIE C Serie C: dopo 7 turni, il Pescara solo al comando Per il Rimini 9 punti in 7 giorni

Il calcio è bello proprio perchè quello che hai pensato ieri non vale più oggi. Il Rimini in una settimana è passato dai play out a una buonissima posizione play off come la momentanea sesta piazza. Troppo presto per trarre giudizi universali, ma quello che si può dire dopo sette turni è che si tratta di un campionato equilibrato senza un vero e proprio padrone.

Il Pescara guida in solitudine con 17 punti: 5 vittorie e 2 pareggi per la squadra di Silvio Baldini, l'ultima in ordine di tempo quella ottenuta con il Carpi nel finale con grande fatica a conferma che si tratta di un campionato in cui ogni partita si decide sui dettagli. Alle spalle del Pescara c'è la Ternana squadra molto solida che prende pochissimi gol. La squadra dell'ex difensore del Milan Ignazio Abate ha, per il momento, il miglior attacco: 18 gol fatti, 8 con il Legnago, e la miglior difesa con soli 4 gol subiti. A seguire Torres. Virtus Entella, Arezzo e appunto il Rimini. I biancorossi di Buscè hanno collezionato 2 punti nelle prime 4 giornate, poi come detto, l'accelerata con il filotto nelle ultime tre con Milan Futuro, Perugia e Ascoli.

Sono proprio Perugia, Ascoli e Spal le delusioni di queste prime sette giornate. Umbri e ferraresi si trovano in zona play out, i marchigiani nelle ultime tre hanno collezionato un solo punto e nel prossimo turno riceveranno il Pescara capolista. Da sottolineare la prima vittoria dopo sei K.O consecutivi per il Legnago Salus, primo hurrà arrivato con il Pineto. Molto altalenante il campionato, fino ad ora, dei giovani del Milan. Una sola vittoria contro la Spal, tre pareggi e tre sconfitte. E' una squadra quella di Bonera che segna poco, solo 4 gol, ma subisce anche poco, per la classifica che ha; 7 solo 7 reti. Il programma dell'ottava giornata, prevede l'anticipo del venerdi proprio al Romeo Neri: Rimini – Spal. Il sabato si giocano: Carpi – Pontedera; Milan Futuro – Pianese; Sestri Levante – Vis Pesaro. Domenica 6 ottobre: Torres – Arezzo; Virtus Entella – Legnago Salus: Perugia – Lucchese; Ascoli – Pescara. L'ottava si chiuderà lunedi 7 ottobre con Ternana – Campobasso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: