SERIE C Serie C: doppietta di Lanini, prima vittoria per la Reggiana La Lucchese cede 2-1, grande gol di Rizzo Pinna per il momentaneo pareggio toscano.

Parte con i tre punti il nuovo campionato della Reggiana, la squadra di Aimo Diana è tra le grandi favorite per salire di categoria. La Lucchese cede 2-1. Bastano nove minuti ai padroni di casa per sbloccare la partita con il grandissimo gol di Lanini. Il numero 10 della Reggiana riceve palla e senza pensarci lascia partire una conclusione da fuori area che supera Coletta. Il vantaggio della formazione granata è un vero e proprio eurogol. Tre minuti più tardi il pareggio della Lucchese. Giocata geniale di Rizzo Pinna che vede Turk fuori dai pali e lo supera con un pallonetto. Partita di nuovo in parità con un'altra rete di grande qualità. Ci riprova la Reggiana con il tiro di Rosafio, palla di poco sulla traversa al 17'. La Reggiana prova a fare la partita, Nardi serve al centro Lanini che calcia alto da dentro l'area. Al 32' episodio decisivo. Nardi riparte per la Reggiana l'azione prosegue con Rosafio che viene atterrato in area da Visconti, per il direttore di gara è rigore. Sul dischetto si presenta Lanini che firma doppietta e nuovo vantaggio. Nella ripresa prova a chiuderla la Reggiana, Muroni sceglie il tempo giusto dell'inserimento, il tiro è però centrale, Coletta in due tempi. Lanini è tra i più attivi e nella seconda parte della ripresa ha l'occasione per il tris. Saltato Coletta, dopo una grande giocata, il numero 10 di casa calcia in porta, fondamentale il recupero di Pirola, che salva sul linea finendo contro il palo. Il giocatore della Lucchese è costretto al cambio. La Reggiana vince 2-1 e conquista i primi tre punti della nuova stagione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: