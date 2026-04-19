SERIE C

Serie C: doppietta di Nicola Nanni nel 3-2 dell'Arzignano contro la Pro Patria

Grande protagonista l'attaccante della nazionale di San Marino che segna due reti.

Serie C: doppietta di Nicola Nanni nel 3-2 dell'Arzignano contro la Pro Patria.

C'è tanto di Nicola Nanni nella vittoria dell'Arzignano Valchiampo per 3-2 sul campo della Pro Patria. L'attaccante della nazionale di San Marino firma una bellissima doppietta che permette alla sua squadra di conquistare tre punti pesanti nella corsa al posto play off. Nanni porta in vantaggio l'Arzignano al 28' del primo tempo, per poi firmare la doppietta al 69' dopo il momentaneo pari della Pro Patria. 

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