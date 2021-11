Serie C: doppio 3-2, vincono Siena e Pontedera

Spettacolare sfida tra Viterbese e Pontedera. Ospiti che sbloccano la partita dopo nove minuti con Magnaghi. Sul pallone dalla trequarti il giocatore ospite e molto bravo nel trovare la coordinazione per calciare al volo e battere di mancino il portiere. Avvio di marca Pontedera con la squadra di Ivan Maraia che al 15' va anche sul 2-0, ancora con Maghaghi. Errore di Fracassini che prova l'appoggio a Daga. Pallone corto che viene intercettata dall'attaccante granata che salta il portiere e deposita in rete. La reazione della Viterbese produce l'incredibile pareggio prima del finale di tempo. Prima ci pensa Volpe ad accorciare le distanze. Volpicelli serve il compagno di squadra che supera Sposito dopo un bel contropiede. Poi il pari di Murilo. Volpicelli si propone ancora nel ruolo di assistman, il compagno supera il portiere in uscita. All'intervallo è 2-2. I tre punti se li prende il Pontedera che sbanca il campo della Viterbese con un gol che a questo punto poteva arriva solo al 96' minuto con Marcos Espeche con una punizione dal lato sinistro della trequarti.







Succede tutto nella ripresa tra Siena e Olbia, con i padroni di casa che la vincono 3-2. Tra il 49' e il 58' la partita si accende. Prima la squadra di Maddaloni trova un 1-2 micidiale che porta i bianconeri sul 2-0. Apre Disanto con il terzo gol stagionale con un diagonale che batte Van Der Want. Tre minuti più tardi il raddoppio di Caccavallo, che firma invece la prima rete in campionato, decisiva la deviazione di Emerson che spiazza il portiere. Sembra ben indirizzata la partita per il Siena che però subisce la rete dell'Olbia con Brignani sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla deviata che finisce in rete. La squadra di Canzi completa la rimonta con il gol di King che parte sul filo del fuorigioco e poi batte Lanni. L'islandese Karlsson la decide al 90' con un tocco che vale i tre punti sul cross di Guberti.