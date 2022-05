Serie C: doppio Miracoli, Feralpisalò avanti e Reggiana out

Continua il sogno della Feralpisalò. La squadra di Stefano Vecchi è la prima qualificata alla final-four per un posto in serie B. La Reggiana resta fuori dalla corsa promozione perdendo anche la gara di ritorno. Buon avvio ospite, con la Feralpisalò subito determinata alla ricerca del gol. Gol che alla Reggiana basterebbe per qualificarsi alle semifinali in virtù della migliore posizione. Sono invece gli ospiti ad avere la palla gol più clamorosa nella prima parte di gara con il palo pieno colpito da Carraro. Al 31' contropiede Feralpisalò, Balestrero si presenta tutto solo davanti al portiere, c'è il contatto con Rossi, il direttore di gara valuta il tutto da rigore. Sul dischetto si presenta Miracoli che batte Venturi. La Reggiana accusa il colpo, la Feralpisalò prova a chiuderla e al 36' il raddoppio sa quasi di sentenza. Il 2-0 ancora di Miracoli. Uno-due micidiale degli ospiti. Due reti nella gara di ritorno più quella nell'andata, per la Reggiana servono tre gol per passare. Diana fa subito due cambi. Al 40' i padroni di casa si lamentano per il fallo su Zamparo sul quale l'arbitro decidere di lasciar proseguire. Il finale di tempo è della Regia, che cerca il gol per riaprire la partita. Al 45' altro episodio: Guglielmotti entra in area dalla destra, finisce a terra dopo una presunta manata di Corrado. Si va avanti, il contatto sembra comunque fuori area.



Nella ripresa la Reggiana accorcia al 48' con Cremonesi. È la rete che da nuovi vigore ai padroni di casa. Al 54' missile dalla distanza di Muroni, Liverani alza la palla sopra la traversa. Al 64' Balestrero s'invola verso la porta avversaria, fondamentale l'intervento di Cremonesi a chiudere in angolo. Al 71' Arrighini entra dalla destra, sul cross Bacchetti tocca con un braccio, la Reggiana reclama il rigore, l'arbitro è molto vicino fa proseguire. Emiliani in avanti all'arma bianca per cercare il gol. Al 80' espulso Cremonesi per un fallo a centra area. Nonostante l'uomo in meno, altra occasione granata Rozzio di testa sul cross di Rossi, Liverani va a vuoto, la traversa salva la Feralpisalò. È la partita della squadra di Stefano Vecchi, conferma arriva dalla grande parata di Liverani all'87, miracolo del portiere su Rozzio. All'89' la Feralpisalò potrebbe chiuderla con Balestrero. Venturi salva sulla conclusione. Nel recupero ancora episodio in area, con la Reggiana a lamentarsi per una fallo di Bacchetti. Vince la Feralpisalò 2-1, eliminata la Reggiana, continua il sogno della squadra di Stefano Vecchi.