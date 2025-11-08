SERIE C 2025- 2026 Serie C: due pareggi negli anticipi della 13° giornata Per l'Ascoli un'altra frenata in casa con il Gubbio. Botta e risposta tra Campobasso e Sambenedettese

L'Ascoli cercava il riscatto al Del Duca dopo la sconfitta di Ravenna ed invece i marchìgiani vanno ad infrangersi sul muro eretto dal Gubbio fatto di umiltà e concretezza. Emozioni concentrate nei primi 45 minuti dove l'Ascoli trova il gol del vantaggio con Milanese. Quarto gol stagionale per il centrocampista bianconero. Il Gubbio regge l'urto e risponde con il missile da fuori area di Carraro, destro fiondato del centrocampista rossoblu e parità ristabilita. Pesa come un macigno l'errore dal dischetto di Gori. Di Bitonto lo trattiene in area, lungo "check" poi il rigore viene accordato e o stesso Gori si fa ipnotizzare dall'ottimo Bagnolini che in tuffo respinge in corner. Periodo nero per i rigoristi in tutte le categorie. Allo stadio Del Duca di Ascoli, Ascoli – Gubbio 1-1

Stesso risultato tra Campobasso e Sambenedettese con il rossoblu di Palladini che si salvano nel recupero. I molisani dopo aver dominato il primo tempo ma senza trovare la via della rete sbloccano il risultato al a dieci minuti dal termine con un'azione ben costruita da Gala, apertura precisa per Martina, cross per l'ottima intuizione di Cerretelli che tocca per Gala che ha iniziato e concluso l'azione trovando il gol del vantaggio del Campobasso. Il pareggio nel recupero della Samb con Marranzino che su punizione fulmina sul palo di competenza il portiere del Campobasso Rizzo. Allo Stadio Molinari di Campobasso, Campobasso – Sambenedettese 1-1.

