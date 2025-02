SERIE C Serie C: dura contestazione dei tifosi alla Spal, volano spintoni tra ultras e giocatori Domani la squadra guidata dal tecnico di San Marino, Francesco Baldini ospiterà il Rimini.

Momenti di tensione a Ferrara in occasione dell'allenamento di rifinitura della Spal quando un gruppo di tifosi è entrato nel centro sportivo di via Copparo per contestare la squadra reduce da tre sconfitte consecutive in piena zona play out. Domani la squadra guidata dal tecnico di San Marino, Francesco Baldini sarà impegnata in casa contro il Rimini.

Durante la contestazione tifosi, staff e calciatori si sono affrontati a distanza molto ravvicinata. Un faccia a faccia durante il quale non sono mancati insulti e qualche spintone.

