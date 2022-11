Serie C: Entella e Cesena non vanno oltre lo 0-0

Termina in parità il posticipo della 13' giornata del campionato di serie C tra Entella e Cesena. Le due squadre si fermano sullo 0-0. Con questo pareggio bianconeri e liguri si portano al comando con 25 punti, davanti a Fiorenzuola e Reggiana con 24. Nel Cesena espulso per doppia ammonizione Mercadante al 55'.

