SERIE C Serie C: Entella e Pescara di nuovo in corsa per il terzo posto Il ko del Cesena riapre le speranze delle dirette concorrenti.

L'Entella batte la Viterbese 2-1 e torna in corsa per il terzo posto in classifica. Il Cesena è lontano appena un punto. Per i liguri arriva un successo in rimonta. Viterbese avanti dopo 11 minuti con il tiro cross di Volpicelli. Nella ripresa succede tutto in nove minuti. Prima il pareggio di Schenetti che batte Fumagalli, poi Merkaj completa la rimonta con una conclusione di destro al volo che vale il 2-1.

Stesso risultato per il Pescara che supera il Grosseto. Biancoazzurri in vantaggio al 14'. Ferrari lancia D’Ursi sulla sinistra che s'invola verso la porta avversaria per poi battere Barosi. Gli ospiti raggiungono il pareggio al 28'. Sul cross dalla sinistra la sfera arriva all'altezza del dischetto per un rigore in movimento che Bruzzo non può sbagliare. Il gol della vittoria per il Pescara al 39' sempre del primo tempo, palla filtrante per Ferrari che con un pregevole tocco sotto supera il portiere per il 2-1 finale.

Pareggio per 2-2 tra Gubbio e Pistoiese. Succede tutto nella ripresa. Ospiti in vantaggio sugli sviluppi di un corner con Vano. Il raddoppio toscano al 60' con Suciu con una conclusione da dentro l'area. Sembra partita chiusa, invece il Gubbio la pareggia. Prima il gol di Signorini di testa su palla da corner dimezza lo svantaggio. Il definitivo 2-2 al 93' ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Redolfi che gira di testa.

Pari con reti anche tra Teramo e Pontedera. Vantaggio ospite dopo 5 minuti con Benedetti che interviene per primo sulla respinta del portiere. Il gol del pareggio di Bernardotto al 41' con un appoggio di testa sul secondo palo. Teramo – Pontedera è 1-1.

