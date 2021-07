Serie C: escluse Carpi, Sambenedettese, Casertana, Paganese e Novara

Il consiglio federale della Figc ha ufficializzato l’esclusione dal prossimo campionato di serie C di cinque squadre. Si tratta di: Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese. A queste società si aggiunge il Chievo, escluso dal campionato di serie B. Il Consiglio ha successivamente fissato il termine perentorio del 21 luglio per presentare le domande e i relativi adempimenti per la sostituzione in Serie C della rinunciataria Gozzano. Per le riammissioni e i ripescaggi per il completamento dell’organico in Serie B e in Lega Pro resta valido il termine già precedentemente fissato al 19 luglio.

