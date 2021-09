Serie C: Fermana – Aquila/Montevarchi 0-1 Seconda vittoria consecutiva per il Montevarchi

Subito pericolosa la Fermana. Sul lancio del portiere Moschin, Frediani controlla si gira con il sinistro, Rinaldi attento copre bene e blocca. Attivissimo Jellow buona conduzione di palla, esce Moschin e per il Montevarchi è solo angolo. Nel primo tempo solo occasioni potenziali, il risultato non si sblocca. Ripresa azione insistita di Nepi, sfera che arriva a Frediani pronto il destro, palo esterno. Pareggia il conto dei legni esterni il solito Jellow, controllo di destro, conclusione di sinistro e palo esterno anche per lui. Scontro in area Sperotto-Gambale, il direttore di gara non interviene, si resta sullo 0-0. Mercati, buon lavoro sulla sinistra, cross in mezzo, Jellow sponda perfetta per Gambale sarà il gol partita e vittoria. Azione ben congegnata ma statica, in questa circostanza, si è dimostrata la difesa della Fermana. Reazione dei padroni di casa non pervenuta. Al Bruno Recchioni di Città di Fermo, Aquila Montevarchi batte Fermana 1-0.

