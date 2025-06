Serie C Finale Play Off: Ternana – Pescara primo atto

Ternana – Pescara primo atto di una finale che si gioca in 180 minuti. Tocca alla Ternana, seconda dietro l'Entella in regular season ospitare i terribili biancoazzurri di Silvio Baldini . E a proposito di regular season, anche se ovviamente, ogni partita fa storia a sé, il Pescara aveva sbancato Terni all'andata. Prima giornata 23 agosto 2024 Ternana – Pescara 1-2 con i gol di Bentivegna, il pareggio di Carboni e il nuovo e definitivo sorpasso firmato Dagasso. Il 22 dicembre ritorno all'Adriatico terminato 0-0. Numeri esattamente come le posizioni in classifica che inevitabilmente si cancellano in questa doppia sfida che certifica il dominio del Girone B e che vale la Serie B. Quali sono le differenze sostanziali. La Ternana è passata da due guide tecniche, da Abate a Liverani. L'ex Cagliari e Salernitana è arrivato il primo aprile sulla panchina in precedenza presidiata dall'ex Milan, ed ha portato a casa 4 punti in 4 giornate in campionato, poi la squadra si è sciolta nei play off ed arriva a questa sfida consapevole dei propri mezzi. Il Pescara, quarto in regular season è letteralmente sbocciato nel finale di stagione con cinque vittorie un pareggio e una sola sconfitta ed entusiasmo traboccante. I due tecnici si stimano, non vedono il calcio allo stesso modo, entrambi hanno centrato una promozione in B e una in A. Questa sera ore 21.15 al Libero Liberati di Terni sono attesi 12 mila spettatori. Ritorno il 7 giugno a Pescara sempre alle 21.15. Il regolamento della finale play off prevede che in caso di parità di punti, e di gol dopo la partita di ritorno, templi supplementari ed eventuali calci di rigore.