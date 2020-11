SERIE C Serie C: finisce 0-0 il posticipo dell'11° Mantova – Modena Partita ben giocata dalle due formazioni, diverse occasioni sprecate

È un punto che serve ad entrambe, il Modena si porta al terzo posto in compagnia della FeralpiSalò a quota 20. Il Mantova muove la classifica e resta fuori dalla zona calda. Questo in sintesi il posticipo tra due formazioni che comunque ci hanno provato a superarsi: Gagno sbaglia il rinvio Panizzi sfiora il palo. Sull'altra sponda Tulissi nel corridoio per il sinistro di Monachello, Tozzo non si fa sorprendere. Un azione convulsa e concitata porta Gerbaudo a calciare verso la porta, ma il centrocampista strozza troppo la conclusione. Nel Modena è sempre Tulissi uno dei più intraprendenti, Tozzo si dimostra pronto e reattivo.

Incredibile l'errore di Cheddira, sul taglio di Ganz doveva solo toccarla in porta, ed invece non trova l'impatto con il pallone a due metri da Gagno. Ripresa ancora Mantova ad un passo dal vantaggio: conclusione di Guccione, il tocco di Magnanelli favorisce Ganz che giara in porta, ma la sfera esce di un soffio. Non si può certo dire che le due squadre si siano risparmiate in una partita dove è mancato solo il goal. Allo stadio Danilo Martelli di Mantova, Mantova – Modena 0-0.



