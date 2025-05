PLAY OFF Serie C, girone A: avanti Giana Erminio, Renate, e Atalanta Under 23 L'unica eliminata partendo dalla miglior posizione è il Trento che cade con l'Atalanta dei giovani

Sarebbe bastato anche il pareggio alla Giana Erminio contro la Virtus Verona, ma arriva una vittoria che rafforza la squadra di Andrea Chiappella.

Il gol che sblocca l'equilibrio arriva nella ripresa ed è opera di Tirelli. Metlika perde un pallone sanguinoso sulla pressione di Lamesta. Il numero 10 ruba palla, poi inserisce per Tirelli che non sbaglia.

Allo Stadio Città di Gorgonzola: Giana Erminio batte Virtus Verona 1-0



Il Renate fa valere la miglior posizione di classifica: basta il pareggio alla squadra di Luciano Foschi per eliminare l'Arzignano Valchiampo. Qualche rischio, ma tutto sommato una partita in controllo per i neroazzurri.

Allo Stadio Città di Meda Mino Favini: Renate – Arzignano Valchiampo 0-0.



Il colpo esterno lo mette a segno l'Atalanta Under 23, che va a vincere a Trento.

C'è un Vlahovic che segna gol importanti: si tratta del serbo Vanja Vlahović, capace di portare in vantaggio i neroazzurri di Francesco Modesto. Cassa salta il proprio uomo e va alla conclusione, sulla respinta il più lesto è Vlahovic che scarica dentro l’1-0 Atalanta.

I bergamaschi non si accontentano e assestano il colpo del KO con Simone Panada. È ancora Cassa l’ideatore e Panada, in questo caso, l’esecutore.

Il Trento, adesso, dovrebbe fare due gol per riprendersi la qualificazione. Barison colpisce l’incrocio dei pali, poi Petrovic scarica dentro il gol della speranza. Partita riaperta già nel primo tempo.

Bergonzi potrebbe ristabilire le distanze con il colpo di testa che finisce sulla traversa. Nella ripresa il Trento spinge ma il risultato non cambierà più: è l’Atalanta a passare il turno.

Allo Stadio Briamasco di Trento: Atalanta Under 23 batte Trento 2-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: