Serie C Girone B: 14 i gol della prima giornata

La Virtus Entella comincia bene il suo campionato battendo la Torres con uno dei gol più incredibili che si possano vedere. Tascone opera un lancio che voleva essere un servizio per Merkaj, uscita con i piedi abbondantemente fuori area del portiere della Torres Salvato, la sfera arriva ancora a Tasconeche con il piatto destro da posizione defilata circa 30 metri dalla porta sguarnita trova il pallonetto vincente. A Chiavari, Virtus Entella batte Torres 1-0.

Ottima anche la partenza del Gubbio di Piero Braglia. Vantaggio rossoblu al decimo della ripresa con Boulevardi. Azione corale in linea e stoccata vincente del numero 10. I titoli di coda all'incontro li mette Artistico bravo a saltare Mazzini e depositare in rete. Allo Stadio Barbetti di Gubbio, Gubbio batte Montevarchi 2-0. Ad inizio ripresa il gol che permette al Fiorenzuola di battere di misura la Fermana, sul calcio di punizione dalla trequarti stacca Oneto e tanta basta per portare a casa i tre punti. Allo Stadio Attilio Pavesi di Fiorenzuola, Fiorenzuola batte Fermana 1-0. E' 0-0 il derby marchigiano tra Recanatese e Vis Pesaro.