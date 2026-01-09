SERIE C 2025- 2026 Serie C Girone B: C'è il derby Ravenna – Forlì Spalmata su tre giorni la 21esima giornata

Si comincia questa sera ore 20.30 con un interessante Ascoli – Ternana. Terza contro settima ma con gli umbri che attraversano un ottimo momento dieci punti nelle ultime quattro. I bianconeri, al contrario, viaggiano a ritmo blando, con una sola vittoria nelle ultime cinque. Il sabato sarà inaugurato alle 14.30, da Torres – Campobasso, successivamente fari accesi sul Benelli per il derby dell'Emilia Romagna Ravenna – Forlì. Obiettivi nettamente diversi con i giallorossi che hanno chiuso e aperto l'anno con due sconfitte pesanti e sono alla ricerca di riscatto. Unico assente Okaka, rientrati in gruppo Motti e Zagrè.

Più o meno stesso discorso per i galletti. Rientra Farinelli, assenti di lungo corso Ercolani e Gaiola. Potrebbero far parte dei convocati anche i due nuovi acquisti: l'attaccante Alessandro Selvini e il difensore Luigi Palomba. A proposito di mercato, potrebbe arrivare a Forlì in prestito dallo Spezia il difensore centrale classe 2004 Matteo Onofri. L'ex Victor San Marino dovrebbe diventare biancorosso la prossima settimana. Derby molto sentito con il Ravenna che, in caso di vittoria, scavalcherebbe l'Arezzo e passerebbe almeno una notte in testa alla classifica, Gli amaranto affrontano domenica alle 17.30 il Pontedera fanalino di coda, una ghiotta occasione per allungare. Le altre partire della 21esima: Livorno – Juventus Next Gen; Carpi – Pianese; Perugia – Bra; Sambenedettese – Gubbio e Pineto – Guidonia.

