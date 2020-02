CORONAVIRUS Serie C Girone B: coronavirus, a rischio il turno infrasettimanale

Serie C Girone B: coronavirus, a rischio il turno infrasettimanale.

In attesa della decisione ufficiale della Lega Pro, la sospensione di ogni attività sportiva deliberata dalla Regione Emilia Romagna a firma del governatore Bonaccini fino domencia 1° marzo, rende automatico il rinvio a data da destinarsi del derby Cesena-Rimini previsto per domenica prossima. In giornata la Lega Pro ufficializzerà la ratifica dello spostamento.

Per quanto riguarda il turno infrasettimanale di mercoledì 26 febbraio rinviate a data da destinarsi le seguenti partite: Carpi - Gubbio; Modena – Arzignano; Rimini – Fano; Imolese - Fermana; Vicenza – Piacenza; Ravenna – Padova.

Al momento si giocano regolarmente: Südtirol – Feralpisalò; Sambenedettese – Cesena; Vis Pesaro – Virtus Verona; Triestina – Reggiana

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati.



I più letti della settimana: