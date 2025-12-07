Serie C Girone B Guidonia e Juventus si accontentano del pari

Per il Guidonia la grande occasione di spiccare il volo e vedere il podio, per la Juventus garantirsi una maggiore comodità in classifica. Con questi presupposti il match del pranzo domenicale.
Primo squillo Guidonia: Bernardotto colpisce l'incrocio dei pali con il mancino da distanza ravvicinata, poi il pallone diventa buono per Zappella che di prima intenzione non inquadra la porta. Laziali ben predisposti nei primi 45: Spavone serve Tascone che con il sinistro dal limite costringe Mangiapoco alla deviazione in calcio d'angolo. Nella prima parte di gara si vedono solo i padroni di casa: Tascone destro violento Mangiapoco vola a mettere in angolo. Arriva ad inizio ripresa il meritato vantaggio Guidonia: efficace lo sfondamento a sinistra, palla dentro, sulla corta deviazione, si coordina Tessiore che con una splendida rovesciata porta avanti i suoi.
Lo schiaffo sveglia la Juventus: punizione battuta da Puczka dalla distanza, bravissimo Stellato a distendersi alla sua sinistra e ad allontanare il pericolo. Il pareggio a 10 minuti dal termine con il solito Puczka, tra i migliori a scaraventare in mezzo, Guerra gioca di sponda per Amaradio che da zero metri non può sbagliare. Allo Stadio Città dell'Aria di Guidonia Montecelio: Guidonia – Juventus Next Gen 1-1.