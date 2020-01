SERIE C Serie C Girone B: il derby salvezza all'Imolese. Rimini caduta libera Per Giovanni Colella 6 sconfitte e 1 sola vittoria

E con quella di Imola arrivano a 6 le sconfitte del duo Colella – Pastore. 3 punti in 7 giornate, score che sarebbe fatale a molti tecnici, Colella per il momento resta con il benestare di Pastore. A Imola la prima palla goal è per il Rimini con Ambrosini che tocca sul cross dalla bandierina di Cigliano e la sfera termina la sua corsa sulla traversa. Imolese pericolosa con la combinazione Belcastro- Valeau – Ferretti, fuori di un soffio il potente sinistro del numero 32 rossoblu. Angolo di Marcucci colpo di testa di Checchi sulla linea Ambrosini (uno dei migliori del Rimini) a salvare la propria porta.

Per rivedere i biancorossi bisogna attendere ben oltre la mezz'ora per questo sinistro incrociato di Gerardi pericoloso per nessuno. Volata di Garattoni preciso il cross in mezzo, ma all'appuntamento non arrivano gli attaccanti di Atzori. Il goal è nell'aria ed è un buco profondo nella difesa del Rimini dove trova terreno fertile Chinellato. L'azione è originata dal rinvio di Rossi, mancato intervento di Paramatti che si scontra con Ferretti, sfera a Chinellato che tutto solo si invola e mette dentro da posizione defilata buca Sala e porta in vantaggio l'Imolese.

Nella ripresa c'è il giallo per Gerardi che cade a terra senza alcun tocco, l'arbitro non lo perdona e lo sanziona per simulazione. Letizia ci prova dai 18 metri, Rossi attentissimo. Valeau sulla sinistra, crossa due volte, sulla seconda trova Belcastro ma il colpo di testa non è certamente la sua specialità. Nel finale il Rimini ci prova in tutte le maniere provocando mischie davanti a Rossi sempre puntuale e preciso su Messina e Remedi.

Tre punti d'oro per l'Imolese ora a + 5 sul Rimini che resta all'ultimo posto. Ad Imola, Imolese batte Rimini 1-0



