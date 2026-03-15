Serie C Girone B : Il Pontedera cade anche con il Guidonia e la D è sempre più vicina

Il 16 novembre scorso l'ultimo successo del Pontedera in casa con la Pianese, da quel momento 17 turni senza lo straccio di una vittoria, sono arrivati sei pareggi e undici sconfitte. L'ultima in ordine dio tempo con il Guidonia che dopo tre sconfitte consecutive per respirare un po' di ossigeno aveva necessariamente bisogno di questa vittoria. Il gol da tre punti è arrivato ad inizio ripresa con Andrea Tessiore. Guidonia che fa tre balzi in avanti e si porta a quota 35, + 5 sulla Torrres che occupa il primo posto nei play out. A proposito di play out. Con il fallimento del Rimini non c'è retrocessione diretta, tuttavia se il Pontedera non riuscirà a mantenere il margine di otto punti tra sé e la sedicesima in classifica, sarà retrocessione senza play out. A Pontedera, Guidonia batte Pontedera 1-0.









