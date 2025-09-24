SERIE C Serie C Girone B: il Ravenna passa a Carpi, Forlì vince in casa, il Rimini cade al 96° Turno infrasettimanale: Ravenna e Forlì strappano i tre punti. Il Rimini subisce gol su rigore

Carpi – Ravenna era un severo esame di maturità per i giallorossi di Marchionni capaci di sbloccare la partita, subire il pareggio e poi trovare il definitivo sorpasso. Partenza sprint dei giallorossi in maglia bianca, Spini, assolo e diagonale vincente per il vantaggio Ravenna. Va attenzione a quello che si inventa Casarini, controllo con il sinistro e gioiello di destro sotto l'incrocio dei pali, resterà senza alcun dubbio uno dei gol più belli dell'anno. Ma al Carpi di Stefano Cassani non porta punti perchè il “ravennate” Cortesi tocca con la mano in area calcio di rigore trasformato da Luciani. A Carpi, Ravenna batte Carpi 2-1.

Succede tutto nel secondo tempo tra Forlì e Vis Pesaro, anche al Morgagni per sbloccare l'incontro serve un grandissimo gol di Macrì. Una carezza al pallone per andarlo a mettere nell'angolo opposto. Raddoppio a stretto giro con una combinazione veloce e stoccata di Menarini. Partita chiusa poi nel recupero arriva il calcio di rigore che permette alla squadra di Miramari di scaricare dentro il tris con Petrelli. Poi l'ultimo pallone dell'incontro per apprezzare un altro eurogol: a firma Tavernaro. Allo Stadio Morgagni di Forlì, Forlì batte Vis Pesaro 3-1.

Tanta pioggia a Guidonia Montecello per Guidonia – Rimini. Occasioni da una parte e dall'altra ma l'incontro sembrava incanalarsi verso lo 0-0. Nel primo dei cinque minuti di recupero concessi: Muray pinge Zappella in area, la prima indicazione del direttore di gara è di lasciar correre. Il tecnico del Guidonia Ginestra si gioca il football video support e la revisione al monitor fa cambiare idea all'arbitro che assegna il penalty trasformato da Calì per tre punti che valgono oro per i padroni di casa. A Guidonia Monticello Roma, Guidonia batte Rimini 1-0.

