Serie C Girone B, la Spal sprofonda

Bastano tre minuti e tre passaggi al Campobasso per mandare in frantumi tutte le buone intenzioni del duo Baldini – Mularoni. La Spal non ha svoltato dopo l'arrivo del nuovo tecnico e affonda ancora davanti ai propri tifosi. Bifulco per Di Nardo che salta Galeotti e deposita in rete. C'è e va sottolineata la reazione Spal con Spini bloccato solo dall'uscita di Neri. Sfonda ancora a sinistra la squadra di Baldini, Spini di testa schiaccia ma non trova la porta Di là, Bifulco scatenato salta mezza difesa poi con il sinistro conclude sull'esterno della rete.

I ferraresi oggettivamente sono anche sfortunati: dall'angolo ben battuto, svetta Arena con grande scelta di tempo, traversa piena, sulla ribattuta ancora il difensore a mettere fuori. Bifulco, sempre senza alcuna pressione, va al tiro da fuori, ma non trova lo specchio. La sfera proprio non vuole entrare , per quanto riguarda Spini, battuto Neri, c'è Calabrese a respingere sulla linea.

Spal alla quale non ne va dritta una, colpo di testa di Pierno, alza il braccio Mignanelli,. L'arbitro fischia, in ritardo, il rigore per il Campobasso. Grande parata di Galetti su Di Nardo, ma sulla respinta il più lesto di tutti è Pellitteri che scarica in porta con violenza e precisione, raddoppio Campobasso. Nella ripresa la Spal, più con la forza dei nervi, Haoudi colpisce da fuori la seconda traversa che sottolinea che in casa biancoazzurra non gira nulla. Il gol di Antennucci serve solo per le statistiche e per aumentare il rammarico. Terza sconfitta consecutiva della gestione Baldini, la quinta in totale per una Spal sempre più giù. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, Campobasso batte Spal 2-1