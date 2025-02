SERIE C Serie C Girone B, La Torres sbanca Arezzo I sardi consolidano il terzo posto ma sono autorizzati a credere di inserirsi nella volata finale per la B

E' una Torres assolutamente in lotta per la Serie B quando mancano dieci turni al termine della regular season i sardi sono autorizzati a crederci. L'uscita dai blocchi è da grande squadra e Arezzo subito in sofferenza. Renzi nel tentativo si allontanare colpisce la sfera di nuca e centra in pieno la traversa. Grosso rischio autogol sventato anche dal tocco del portiere Trombin. Ci mette un po' l'Arezzo a farsi vedere, ma quando lo fa è decisamente pericolosa.

Buon lavoro di Tavernelli a sinistra, radente per Pattarello che non ci arriva per questione di centimetri. Gli amaranto il gol lo realizzano con Mawuli sugli sviluppi di un calcio d'angolo e un azione prolungata, ma tutto viene vanificato dal direttore di gara che su segnalazione dell'assistente ravvisa un fuorigioco. Pattarello lanciato in campo aperto salta anche il portiere ma non riesce ad indirizzare a rete. Dopo un buon inizio Torres, adesso è l'Arezzo a fare la partita.

Nel finale di tempo la squadra di Alfonso Greco trova il modo di rompere gli equilibri con una giocata dell'ex Rimini Guibre il quale riceve, punta l'avversario, converge e va al tiro, tutto molto bello per il vantaggio Torres. Nella ripresa Sardi vicinissimi al raddoppio, assist di Varela e calcio di rigore in movimento di Giorico senza fortuna, ma sarebbe stato troppo per un Arezzo che ai punti avrebbe meritato qualcosa di più. Sono tre punti fondamentali per la Torres per continuare ad inseguire il sogno serie B. Allo Stadio Città di Arezzo, Torres batte Arezzo 1-0

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: