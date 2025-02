SERIE C Serie C Girone B: Rimini, ancora un pari ma questo ha un sapore diverso Un bel Rimini contro il Perugia ma non basta per la vittoria, arriva il quinto pareggio consecutivo

Serviva una risposto dopo la penalizzazione di due punti per violazione amministrativa e la risposta sul campo è arrivata. Bel Rimini anche, se poi, alla fine, arriva solo la quinta X consecutiva, Coppa Italia compresa La prima opportunità nasce da un rimpallo fortunoso su verticalizzazione di Langella per Fiorini, palla che sbatte su Leo e termina poi in corner, creando scompiglio in area umbra. Biancorossi in pressione: Parigi si gira in area di rigore, Gemello con i piedi, grande parata. Solo corner, ma dal calcio d'angolo si genera un altro pericolo che sfocia nel colpo di tacco di Longobardi che termina fuori non di molto.

Risposta interessante del Perugia con il diagonale di Cisco, fuori di un soffio. C'è ritmo, dinamismo, bella partita. I biancorossi di Buscè sfondano spesso a destra, cross di Malagrida, Ubaldi di testa, Gemello non si sa come, l'ha tenuta fuori dalla porta. Ricordiamo che in Serie C, non c'è l'ausilio della Goal-line Technology. Romagnoli che collezionano palle gol in quantità industriale: ancora Ubaldi si gira e la sfera finisce la sua corsa sulla traversa. Il meritatissimo vantaggio arriva con un bordata da fuori area di Fiorini. Finta dell'arbitro, Fiorini, sposta dal destro al sinistro e sfera sotto l'incrocio dei pali, gol pazzesco. E' una prima mezz'ora pirotecnica.

Cisco, grazie ad una deviazione riporta ristabilisce subito l'equilibrio. Prima del tè ci prova ancora Malagrida, fuori. Nella ripresa i ritmi calano vistosamente, Conti appena entrato da fuori, Gemello superstar si inarca per mettere in angolo. Nel finale Cisco pareggia anche il conto dei legni: il suo tiro-cross finisce sulla traversa. E' l'ultima cosa di una partita davvero intensa e ben giocata da entrambe le squadre. Al Romeo Neri di Rimini, Rimini- Perugia 1-1.

