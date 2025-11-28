Serie C Girone B: Rimini escluso. Cambia classifica e calendario
La Lega sul proprio canale ha ufficializzato l'esclusione del Rimini dal campionato ed ha riscritto classifica e calendario
La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto della revoca dell’affiliazione alla Rimini FC in liquidazione, disposta con delibera del Presidente Federale assunta in data 28 novembre 2025 con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 104/A e, conseguentemente, della cessazione del rapporto associativo con la Lega Pro ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) dello Statuto di Lega, rende nota la classifica aggiornata del Girone B alla 15ª giornata di andata:
AREZZO 35
RAVENNA 35
ASCOLI 28
PINETO 23
TERNANA 21
GUIDONIA MONTECELIO 21
CARPI 21
FORLÌ 20
VIS PESARO 19
CAMPOBASSO 18
SAMBENEDETTESE 17
GUBBIO 17
PIANESE 17
JUVENTUS NEXT GEN 15
LIVORNO 14
PERUGIA 12
PONTEDERA 12
BRA 10
TORRES 8
In virtù dell'esclusione del Rimini dalla 16esima giornata e fino al termine del campionato una squadra osserverà il turno di riposo: la prima a riposare sarà ovviamente la Torres che da turno avrebbe dovuto affrontare il Rimini.
La 16esima giornata avrà inizio domani alle 14.30 con due incontri: Forlì – Bra e Gubbio – Livorno, alle 17.30 il Ravenna sarà di scena a Pineto. Domenica a pranzo Juventus Next Gen – Perugia; alle 14.30 Arezzo – Sambenedettese. Campobasso – Pianese.
Pontedera – Carpi e Ternana – Guidonia si giocheranno alle 17.30.
Vis Pesaro – Ascoli chiuderà la sedicesima lunedì alle 20.30.
Tornando al Rimini, il provvedimento di definitiva esclusione prevede lo svincolo d'ufficio di tutti i tesserati con decorrenza immediata.
COMUNICATO UFFICIALE
Rimini Football Club rende noto che, a seguito della messa in liquidazione della società Rimini Football Club S.r.l., la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha emanato in data 28 novembre 2025 il Comunicato Ufficiale n. 104/A con il quale, ai sensi degli artt. 16 e 110 delle NOIF, è stata disposta la revoca dell’affiliazione. Il provvedimento federale prevede inoltre lo svincolo d’ufficio di tutti i tesserati, con decorrenza immediata. L’Amministratore e il Custode esprimono un ringraziamento alle squadre maschili, alla squadra femminile, ai manager, agli operatori e a tutti coloro che si sono adoperati per garantire continuità all’attività societaria, nonostante le gravi difficoltà economico-patrimoniali che hanno reso necessario il ricorso alla liquidazione ai sensi di legge.
