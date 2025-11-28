SERIE C Serie C Girone B: Rimini escluso. Cambia classifica e calendario La Lega sul proprio canale ha ufficializzato l'esclusione del Rimini dal campionato ed ha riscritto classifica e calendario

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto della revoca dell’affiliazione alla Rimini FC in liquidazione, disposta con delibera del Presidente Federale assunta in data 28 novembre 2025 con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 104/A e, conseguentemente, della cessazione del rapporto associativo con la Lega Pro ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) dello Statuto di Lega, rende nota la classifica aggiornata del Girone B alla 15ª giornata di andata:

AREZZO 35

RAVENNA 35

ASCOLI 28

PINETO 23

TERNANA 21

GUIDONIA MONTECELIO 21

CARPI 21

FORLÌ 20

VIS PESARO 19

CAMPOBASSO 18

SAMBENEDETTESE 17

GUBBIO 17

PIANESE 17

JUVENTUS NEXT GEN 15

LIVORNO 14

PERUGIA 12

PONTEDERA 12

BRA 10

TORRES 8

In virtù dell'esclusione del Rimini dalla 16esima giornata e fino al termine del campionato una squadra osserverà il turno di riposo: la prima a riposare sarà ovviamente la Torres che da turno avrebbe dovuto affrontare il Rimini.

La 16esima giornata avrà inizio domani alle 14.30 con due incontri: Forlì – Bra e Gubbio – Livorno, alle 17.30 il Ravenna sarà di scena a Pineto. Domenica a pranzo Juventus Next Gen – Perugia; alle 14.30 Arezzo – Sambenedettese. Campobasso – Pianese.

Pontedera – Carpi e Ternana – Guidonia si giocheranno alle 17.30.

Vis Pesaro – Ascoli chiuderà la sedicesima lunedì alle 20.30.

Tornando al Rimini, il provvedimento di definitiva esclusione prevede lo svincolo d'ufficio di tutti i tesserati con decorrenza immediata.



COMUNICATO UFFICIALE

Rimini Football Club rende noto che, a seguito della messa in liquidazione della società Rimini Football Club S.r.l., la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha emanato in data 28 novembre 2025 il Comunicato Ufficiale n. 104/A con il quale, ai sensi degli artt. 16 e 110 delle NOIF, è stata disposta la revoca dell’affiliazione. Il provvedimento federale prevede inoltre lo svincolo d’ufficio di tutti i tesserati, con decorrenza immediata. L’Amministratore e il Custode esprimono un ringraziamento alle squadre maschili, alla squadra femminile, ai manager, agli operatori e a tutti coloro che si sono adoperati per garantire continuità all’attività societaria, nonostante le gravi difficoltà economico-patrimoniali che hanno reso necessario il ricorso alla liquidazione ai sensi di legge.

