Serie C Girone B: sono ben 29 i gol realizzati nel turno infrasettimanale

Troppo Ascoli per il Pineto, spaccata centrale e i bianconeri sbloccano con Milanese. Più o meno la stessa imbucata ad inizio ripresa D'Uffizi detta il passaggio, riceve e scarica ilo diagonale vincente . Nel finale arriva anche il tris con Chakir. Allo Stadio Del Duca di Ascoli, Ascoli batte Pineto 3-0.

Vittoria in trasferta per il Livorno che va a vincere in casa del Bra, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Dionisi. Il Gubbio si ferma a Campobasso. I molisani realizzano il gol del vantaggio di testa con Leonetti. Con i rossoblu in 10 espulso Baroncelli per doppia ammonizione, il raddoppio arriva al minuto 99 concessi 13 minuti di recupero. Il tocco vincente è di Lombari. A Campobasso, Campobasso batte Gubbio 2-0.

La Torres si fa ribaltare dalla Juventus Next Gen. Vantaggio dei sardi con Musso sul filo del fuorigioco. Poi la squadra di Michele Pazienza, si complica la vita quando il portiere Petriccioni tocca la sfera fuori area: rosso diretto e Torres in 10. La Juventus non tarda a rientrare in partita: da calcio d'angolo la stoccata decisiva è di Federico Macca. E sempre da calcio d'angolo arriva il sorpasso con Pedro Felipe. Juventus Next Gen batte Torres 2-1.

Non parte bene Piero Braglia a Perugia. Ci vuole la chiamata al monitor per decretare il rigore per fallo di mano. Dagli undici metri realizza per la Sambenedettese Sbaffo. Rimonta del grifone con il bel sinistro di Giunti. Il capitano della Samb, Candellori su piazzamento errato della difesa, firma il gol vittoria. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, Sambenedettese batte Perugia 2-1.

Altra vittoria in trasferta è quella dell'Arezzo. La capolista soffre ma alla fine vince. Nel primo quarto d'ora la squadra di Bucchi va sotto 2-0. Chesti per la Pianese sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Bellini su retropassaggio errato salta anche il portiere e deposita in rete. Incredibile ma giusto rigore assegnato all'Arezzo. Sfilata la maglietta all'attaccante, al monitor assegnato il penalty realizzato da Pattarello. E' il portiere a regalare il pareggio, uscita con palla persa e Tavernelli non perdona. Resta anche in 10 la Pianese. Pattarello da lontano, doppietta per lui, per il sorpasso. Chierico per il poker. A Piancastagnaio provincia di Siena, Arezzo batte Pianese 4-2.

Il lituano Dubickas a portare in vantaggio la Ternana sul Pontedera. Pareggio di pregevole fattura di Scaccabarozzi. Incomprensione tra portiere e difensore e la Ternana la vince con l'autogol di Paolieri. A Terni, Ternana batte Pontedera 2-1.







