SERIE C Serie C Girone B tutti i verdetti Perugia in B, Arezzo in D. Play Out Ravenna - Legnago, Fano - Imolese

E alla fine è stato, nonostante tutte le difficoltà, uno dei campionati di serie C più belli e avvincenti degli ultimi anni. Abbiamo sottolineato più volte come la formula play off allargata sia stata propedeutica e garanzia di partite “vere” fino all'ultima giornata. Partiamo proprio dalle squadre “disinteressate”: Gubbio, Fermana, Vis Pesaro e Carpi possono già pensare a progettare la prossima stagione. Sarebbero state 5, ma la Virtus Vecomp Verona disputerà i play off in virtù del fatto che il B ha il punteggio più alto dei 3 gironi con la miglior quarta che è il Modena con 70 punti, ben 7 in più dei 63 di Pro Vercelli e Bari. Trionfa il Perugia che torna in B a distanza di 261 giorni dalla retrocessione sancita ai calci di rigore nel doppio confronto con il Pescara ai play out del campionato cadetto dello scorso anno.

Festa grande dei tifosi che al fischio finale della partita vinta dalla squadra di Caserta a Salò contro la Feralpi per 2-0, si sono riversati in strada, in molti hanno atteso l'arrivo della squadra, pullman con clacson spianato e luci ad intermittenza per festeggiare il ritorno in B. Un obiettivo arrivato proprio all'ultima giornata con gli stessi punti del Padova ma raggiunto per lo scontro diretto favorevole. E proprio il Padova è il grande sconfitto di questo campionato. In testa per gran parte della stagione, non è bastata la faraonica campagna acquisti di gennaio per il salto di qualità. La squadra di Mandorlini è rimandata ai play off. Oltre al Padova si qualificano per i play off Nazionali il Sud Tirol, il Modena e La FeralpiSalò. Il primo turno play off si giocherà domenica 9 maggio con Triestina – Virtus Vecomp Verona, Cesena – Mantova e Matelica – Sambenedettese. Le formazioni che giocano in casa hanno il doppio risultato a favore. Il pareggio infatti qualifica la miglior piazzata. Il Ravenna con il gol di Sereni al 92° acciuffa i play out grazie anche alla concomitante sconfitta dell'Arezzo a Cesena. L'Arezzo paga i tanti errori di costruzione della squadra e anche le grosse problematiche legate al covid, che hanno avuto un po' tutti i club, ma i granata sono stati colpiti maggiormente. L'andata dei Play Out sabato 15 maggio con Ravenna – Legnago e Fano – Imolese. Grande soddisfazione per Mattia Bortolussi capocannoniere del girone con 16 reti

