Serie C Girone B: vincono in trasferta Gubbio e FeralpiSalò

La differenza tra Fano e Gubbio la fanno il calci di punizione. Il missile di Baldini dai 30 metri si schianta sulla traversa. Conclusione dalla potenza inaudita e sfera che tona in campo, Barbuti riprende ma non inquadra. Al tramonto di frazione calcio di punizione sull'altra sponda e capolavoro di Filippini. Palla morbida e precisa che va a cadere all'incrocio dei pali. Il Fano non riesce a riorganizzarsi nell'intervallo e Gomez punisce in mischia ad inizio ripresa chiudendo di fatto il match. Filippini ha un sinistro di cashmere ma in questo caso la sfera sfiora la traversa .Al festival dei legni si iscrive anche Ricciardi, il suo tiro cross rimbalza davanti a Ravaglia e sbatte sulla traversa. Fano, Gubbio batte Fano 2-0. I calci di punizione sono un ideale filo conduttore tra Fano e Verona, perchè al Gavagnin Nocini, la Feralpi si porta in vantaggio con preciso piazzato di Guidetti. Sempre su calcio di punizione Danti colpisce in pieno la traversa ma Odongwu prende l'ascensore per andare a colpire il pallone lassù e spingerlo in porta per il pareggio Virtus Vecomp. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, altra palla inattiva la Feralpi trova il goal che vale 3 punti con il solito Scarsella. Al Gavagnin Nocini di Verona, Feralpi Salò batte Virtus Vecomp Verona 2-1