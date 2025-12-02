TV LIVE ·
Serie C Girone B: X nel derby tra Vis Pesaro e Ascoli

Vis Pesaro – Ascoli 1-1

di Lorenzo Giardi
2 dic 2025

Chiusa la 16esima giornata di Serie C Girone B con un pareggio nel 33esimo derby marchigiano tra Vis Pesaro e Ascoli. Esattamente come lo corso anno derby senza vincitori né vinti. Vis Pesaro, senza Stellone in panchina, il tecnico era squalificato, meglio disposta nel primo tempo e vicina al vantaggio con Stabile e Paganini prima di trovare il meritato gol che sblocca la partita: lavora un gran pallone Berengo e Vezzoni infila Vitale. Tutto questo poco dopo la mezz'ora. Nella ripresa a fare la differenza sono i cambi di Tomei e l'Ascoli cambia marcia. Bianconeri sfortunati quando Oviszach colpisce la traversa. Il pareggio poco dopo con arriva con Ndoj in mischia. Finale convulso con con la Vis che prova a vincerla con una gran giocata di Stabile rovesciata sul palo pareggiato il conto anche dei legni, , sarebbe stato il gol dell'anno. Allo Stadio Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Ascoli 1-1




