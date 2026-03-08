Serie C gran colpo Vis Pesaro

Quarto risultato utile e seconda vittoria consecutiva per un Vis Pesaro in grande stato di salute. La squadra di Stellone va a vincere su un campo molto difficile come il Moccagatta di Alessandria quartier generale bianconero contro una Juventus a fasi alterne in questo periodo e che soprattutto sbaglia completamente l'approccio alla partita con la Vis che assesta un uno/due nel giro di 14 minuti. Al sesto giro di lancette è Pucciarelli a battere Mangiapoco. Il raddoppio a stretto giro con Manuel Di Paola e per la Juventus il match diventa tutto in salita. Poco dopo la mezz'ora uscita dal basso co0mpletamente sbagliata dalla Vis, Licina anticipa nettamente Barranco e il direttore di gara concede il calcio di rigore, trasformato Puczka spiazza Pozzi e i bianconeri la riaprono. Nella ripresa la squadra di Brambilla ci prova in tutti i modi ad arrivare al pareggio, c'è anche il legno a dire di no, Cross di Savio, colpo di testa di Guerra pallone che sbatte sulla base del palo. Dal possibile 2-2 si passa all'1-3 quando prima viene annullato il gol di Paganini poi dopo revisione viene accordato. Gioco, partita e incontro, allo stadio Moccagatta di Alessandria, Vis Pesaro batte Juventus Next Gen 3-1.







