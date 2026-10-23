SERIE C Serie C, Grosseto e Reggiana si giocano il terzo posto Il big match dell'11° turno è tra toscani ed emiliani. Lo Spezia ospita il Latina, il Ravenna va a Pesaro (che ha un nuovo allenatore)

Se lo Spezia sembrava aver già in pugno il girone B di Serie C, nella 10a giornata è arrivata una sorta di colpo di grazia, con la vittoria sul Ravenna. Sono otto i punti con cui i bianconeri comandano sui romagnoli, nove rispetto al Grosseto, un distacco che proveranno ad ampliare nell'11° turno, ma occhio, perché sabato, a La Spezia, arriverà un Latina in rapida ascesa.

Perse due delle ultime tre, il Ravenna proverà a rialzarsi contro una Vis Pesaro che non riesce proprio a trovare la quadra e che sabato si presenterà con una novità in panchina: Aglietti al posto dell'esonerato Gennari. Rallentamenti si sono visti pure in casa Grosseto e Reggiana, anche se con prospettive opposte: i toscani sono fin qui la sorpresa del campionato, gli emiliani vorrebbero tornare subito in Serie B. Domenica, i due mondi confliggeranno nello scontro diretto.

L'11° turno proporrà altre due sfide interne a una zona playoff affollatissima e in cui tre soli punti separano la decima, il Latina, dalla quinta, il Guidonia, che domenica ospiterà la Torres, nona. L'altro scontro diretto sarà stasera Perugia – Pescara, mentre il Livorno, senza vittoria da tre turni, troverà sabato una Sambenedettese, sì, ancora in pericolo, ma in crescita.

Nella zona calda spicca la sfida di stasera tra il Pineto e un Gubbio in crisi aperta, reduce da cinque sconfitte. Chiuderanno il turno Ostiamare – Vado, sempre oggi alle 20.30, e due gare del sabato, Atalanta – Campobasso e Forlì – Pianese, con i romagnoli senza vittoria dal 12 settembre e ormai risucchiati nella lotta salvezza.

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