Serie C: il 4 agosto è già derby Rimini – Cesena

Le ultime dai campi

11 giorni al via della stagione di serie C ed è già tempo di derby. Uno dei derby più sentiti quello tra Rimini e Cesena. Si giocherà al Romeo Neri e questa è una certezza. L'orario? 20.30 la richiesta del Rimini, orario che deve essere ancora ufficializzato, manca l'ok della Questura che potrebbe propendere anche per un derby alla luce del sole, ipotesi 18.30. In attesa dell'ufficialità, la garanzia è che a distanza di 11 anni dall'ultimo incrocio in campionato, biancorossi e bianconeri si ritroveranno per dare il via ad una stagione che si preannuncia tra le più belle degli ultimi anni. I calendari saranno resi noti giovedi 25 luglio alle 18.30 a Roma. Nel Salone d’Onore del Coni, ci sarà infatti la composizione e si parlerà dei progetti della nuova Lega Pro. Il primo dato oggettivo è che quest'anno la serie C conoscerà il suo calendario prima delle altre ‘sorelle’ calcistiche, lontana soprattutto da qualunque altra estate calda vissuta negli ultimi anni. Intanto continuano i movimenti di mercato: Il Rimini ha reso noto il trasferimento del difensore classe 98 Daniele Cavallari, a titolo definitivo al Monopoli, società nella quale ha militato nella seconda parte della scorsa stagione. Definito l'accordo tra l'attaccante Stefano Padovan e l'Imolese. Per il 25enne un biennale con la società rossoblu. Imolese che debutterà il 4 agosto in coppa Italia contro la Sambenedettese . A Ravenna si parla di un possibile arrivo di Marco Guidone in uscita dal Padova