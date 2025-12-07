SERIE C Serie C: il Bra la vince nella ripresa contro il Campobasso

Il Bra s'impone 2-0 con il Campobasso. Subito avvio positivo dei padroni di casa che vanno vicino alla rete del vantaggio alla prima occasione con Maressa che manda fuori. Replica Campobasso con Gala che con il mancino spara alto da posizione interessante. Ospiti che continuano a rendersi pericolosi, ma non riescono a sbloccarla. Il Campobasso continua a spingere, manca anche un po' di precisione e il risultato resta sullo 0-0.

In chiusura di tempo è grande l'intervento di Tantalocchi sulla conclusione a botta sicura di La Marca. Nei primi minuti della ripresa ci sono un'occasione per parte. Baldini con un tiro potente, la palla finisce a lato e sul cambio fronte Gargiulo va vicino alla rete trovando la risposta di Renzetti. Ancora il numero 5 conquista palla centrocampo e va calciare in porta da fuori, ancora il portiere di casa pronto nella respinta.

Il Bra la sblocca al 53' con un destro a giro di La Marca che fa tutto benissimo. Al 59' mischia in area del Bra, la palla si alza a campanile dopo una deviazione di un giocatore giallorosso e finisce contro la traversa. Sul cambio fronte il raddoppio del Bra con Sinani, che controlla, si libera e poi conclude firmano il gol che chiude la sfida. Il Campobasso prova a riaprirla, ma non ci riesce, i tre punti sono del Bra.

