SERIE C Serie C: il campionato riparte senza sorprese. Modena e Reggiana, duello per la B 13 vittorie consecutive per il Modena, 21 risultati utili per la Reggiana.

Le due battistrada fanno il solco e si giocheranno il campionato Modena e Reggiana 51; Cesena 40 via via tutte le altre. Il Girone B riparte con poche sorprese. Le due davanti corrono verso la B, le altre penseranno alla possibilità di raggiungere la seconda categoria italiana attraverso i play off. Mercoledì 2 febbraio è in programma lo scontro diretto al Giglio, braccio di ferro tutto da vedere tra queste due corazzate. Il Modena di Tesser 13 vittorie consecutive, la Reggiana di Diana 21 risultati utili 6 pareggi e 15 vittorie in questo campionato, ultima sconfitta che risale al 10 maggio a Vicenza ma si trattava del campionato di serie B dello scorso anno. Aveva già perso terreno il Cesena prima della sosta, e lo 0-0 del Manuzzi contro la Viterbese conferma che la squadra di Viali non ha la forza per tenere il passo delle due. Rischiano i bianconeri, perchè galoppano verso il terzo posto Virtus Entella e Pescara. I liguri ospiteranno proprio il Modena domenica 30 gennaio. Sono gli abruzzesi una delle squadre più in forma del campionato con 6 risultati utili consecutivi esattamente come l'Ancona/Matelica altra formazione decisamente in palla. Dalla sesta posizione in giù si lotta per restare nei play off, squadre dal rendimento altalenante. Si tratta di Gubbio, Olbia, Carrarese, Vis Pesaro. La squadra che ha deluso di più, prossimo avversario della Reggiana è il Siena sotto di due goal con l'Imolese in casa, poi capace di risollevarsi al 90° e pareggiare. Tutto molto complicato in zona retrocessione dove tutto può ancora succedere. 4 pareggi consecutivi per la Viterbese in rialzo le quotazioni di una società capace di tesserare Bianchimano a gennaio.

