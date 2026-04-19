SERIE C Serie C: Il Campobasso è certo del 4° posto, il Bra dei playout La Samb batte il Pontedera e spera ancora nella salvezza diretta: nel mirino Torres e Perugia.

Il Campobasso batte 1-0 il Perugia e si assicura il 4° posto che vale l'accesso diretto al secondo turno dei playoff del girone: la decide Gargiulo, pescato dal cross di Gala per un colpo di testa che sorprende Gemello sul suo palo.

Al Perugia invece manca un punto per essere sicuro di evitare il playout col Bra, che cadendo 2-1 con la Ternana è certo di dover passare dallo spareggio. Palla dentro di Aramu, sponda di Pagliari e stoccata di Pettinari per il vantaggio delle fere, che si riprendono da sole nel recupero di primo tempo col tocco all'indietro di Capuano, che sorprende Morlupo per l'autogol del pari. Rimasto intatto fino al 90°, quando la punizione dal lato corto di Leonardi trova un corridoio impossibile e si insacca radente al palo.

Bra che ora attende di sapere la sua avversaria nel playout: al momento sarebbe la Sambenedettese, ancora in corsa per la salvezza diretta grazie al 2-1 sul Pontedera già retrocesso. Lo strappo rossoblu arriva nel primo tempo col rigore di Eusepi e, all'8° di un recupero infinito, col destro a giro di Candellori. Inutile, nella ripresa, l'accorcio di Kabashi, un tiro-cross da lontano che passa senza deviazioni e inganna Cultraro, che riesce solo a toccarla.

Per la salvezza diretta la Samb deve battere la Vis Pesaro e provare a raggiungere il Perugia o a sorpassare la Torres, ora a +2 dopo lo 0-0 con un Gubbio già ai playoff. Già ai playoff anche Pianese e Juventus NG che a loro volta fanno 0-0 nello scontro diretto.



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