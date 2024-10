SERIE C Serie C: il Campobasso espugna Pineto 1-0 Nel posticipo della decima giornata successo esterno per la squadra molisana.

Continua la striscia positiva del Campobasso che conquista il sesto risultato utile di fila vincendo a Pineto. Dopo tre minuti la prima occasione da segnalare. Forte sbaglia il rilancio, la palla arriva a Del Sole che da ottima posizione manda fuori. Dall'altra parte occasione clamorosa per il Campobasso in contropiede. Gran palla di Forte per Di Stefano che a tu per tu con il portiere avversario spreca calciando a lato. A metà primo tempo il Pineto ci prova su calcio di punizione. Del Sole a giro con il mancino, il portiere si supera a deviare in angolo.

Di là altra occasione per Di Stefano servito bene dal compagno, ma anche in questa occasione l'attaccante ospite non trova lo specchio di porta. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo sono ancora gli ospiti a provarci, nella confusione di area di rigore salta fuori Forte che ci mette tanta potenza ma senza mira. Nella ripresa si riparte con gli ospiti ancora in avanti. Forte per Di Stefano che calcia al volo, palla di poco alta.

Al 63' il Campobasso passa in vantaggio con Di Stefano che ribadisce in rete il pallone toccato da Tonti dopo la conclusione di Morelli. Il Pineto ci prova nel finale, sugli sviluppi di un calcio di punizione, arriva solo un calcio d'angolo. Dopo cinque minuti di recupero fa festa il Campobasso che espugna Pineto per 1-0.

