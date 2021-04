Serie C: il Carpi sbanca 4-0 il Barbetti di Gubbio

Serie C: il Carpi sbanca 4-0 il Barbetti di Gubbio.

Il Carpi travolge il Gubbio al Barbetti con un netto 4-0. Vantaggio emiliano dopo 14 minuti con Ferretti che supera l'esordiente Savelloni non proprio impeccabile nella circostanza. Il Gubbio non sfrutta con Gomez un calcio di rigore pochi minuti più tardi. Savelloni viene espulso per fallo al limite dell'area, sulla successiva punizione Ferretti sigla il 2-0 e la doppietta personale battendo il neo entrato Zamarion. Nella ripresa arrivano altre due reti per il Carpi. Il tris porta la firma di testa di De Cenco al 62' con un bel colpo di testa. Il definitivo 4-0 per il Carpi un minuto più tardi con Ghion. Sconfitta pesante per il Gubbio.

