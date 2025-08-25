Serie C: il caso Braglia e la perla Cassani

Due sconfitte nelle prime due partite ufficiali: a Pescara in Coppa Italia e al Romeo Neri con il Gubbio nel debutto di campionato. Quello che fa discutere non è l'atteggiamento della squadra, a prescindere dai risultati, sempre propositivo, ma il fatto che il tecnico, teoricamente sotto contratto, non siede in panchina. Se poi il nome dell'allenatore corrisponde ad uno dei più pagati e vincenti della categoria il mistero si fa ancora più fitto. Piero Braglia è o non è l'allenatore del Rimini? Per il momento guida l'ex difensore classe 1985, ultima stagione da calciatore ad Anzio, Stefano Dicuonzo, vice di Piero Braglia. Solo l'ex tecnico del Campobasso conosce la verità, ma ancora non ha parlato. Verosimilmente, il motivo è semplice: Braglia ha l'accordo con il Rimini ma non lo ha ancora firmato. Da una parte c'è il problema della copertura fideiussoria, dall'altra il tecnico con chi firma? Con la Di Salvo o con Scarcella? Le quote della società sono tutt'ora bloccate al tribunale di Milano poste sotto sequestro conservativo. I dirigenti della Building Company si sono presentati sabato al Neri, ma la realtà è che ad oggi, e fino a che le quote sono sotto sequestro non possono essere proprietari del Rimini Calcio. Fino a quando non si farà definitiva chiarezza, Braglia non consumerà l'inchiostro per porre una firma sul contratto, che c'è, ma manca la cosa più importante: la griffe.

E dal caso Braglia, passiamo alla perla Cassani. Che fosse un allenatore estremamente preparato lo avevamo visto molto bene a San Marino. Stefano Cassani alla sua prima in Serie C ha fatto giurisprudenza infilandosi tra le maglie larghe del nuovo regolamento Football Video Support (FVS). L'episodio in Carpi – Juventus Next Gen costringerà persino la FIFA a correggere il tiro. Per far togliere il secondo giallo, tra l'altro ad un altro “sammarinese” suo pupillo Lorenzo Lombardi con il tecnico faentino, a San Marino al Lentigione, e adesso al Carpi. A 10 minuti dalla fine, l’arbitro Zago ha estratto il secondo giallo ai sui danni, colpevole di aver toccato la palla con la mano per anticipare Okoro lanciato a rete. Le ammonizioni, da protocollo, non giustificano l’utilizzo della tecnologia ma Cassani, convinto dell’errore, ha pensato, in una frazione di secondo, ad un altro criterio: l’espulsione diretta. L'ex Victor, scoperto da Bollini, ha deciso di giocarsi una card chiedendo il cartellino rosso diretto per il proprio giocatore per aver interrotto una chiara occasione da gol ed ha obbligato l’arbitro ad effettuare una revisione, sicuro che Lombardi non avesse toccato con la mano ma con il petto. Rivedendolo al monitor Zago ha tolto il giallo e dato ragione al tecnico. E adesso? Daniele Orsato, eletto miglior arbitro del mondo nel 2020, oggi designatore della Can di C, è stato costretto a cambiare il protocollo. Non sarà più possibile, per gli arbitri, accettare le chiamate di review contro la propria squadra, in quanto contrarie allo spirito dell’utilizzo dello strumento. Il designatore ha dato indicazioni agli arbitri di non accettare più questo tipo di chiamata. Nei prossimi giorni uscirà una nota da parte della Fifa che chiarirà questo aspetto, ancora non specificato nel protocollo del Football Video Support. L'ex allenatore del San Marino Stefano Cassani entra di diritto nella storia della Serie C alla sua prima in Serie C.









