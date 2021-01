SERIE C Serie C: il Cesena perde per covid Russini e Ardizzone, a Trieste non ci saranno 5 partite sabato, 4 domenica e una lunedi. La seconda del girone di ritorno in 3 giorni.

Match clou: Triestina – Cesena. Prima e seconda del Girone B di Serie C, impegnate sabato in trasferta ed entrambe nelle Marche. Il Sud Tirol a Fermo, il Modena a Pesaro. Cambia solo l'orario, la squadra di Vecchi in campo alle 15 quella di Mignani alle 17.30. Sempre domani Gubbio – Sambenedettese, Ravenna – Legnago, e il match clou della seconda di ritorno tra Triestina e Cesena. Bianconeri rimaneggiati: Russini e Ardizzone out per la riscontrata positività al Covid 19, mentre Bortolussi è febbricitante ma negativo. I sanitari faranno di tutto per rimetterlo in sesto e Viali in mancanza di complicazioni lo schiererà dal primo minuto a Trieste. Domenica sono 4 le partite in programma: Perugia – Arezzo alle 12.30, FeralpiSalò – Matelica alle 15, alle 17.30 Padova – Fano e Virtus Vecomp Verona – Imolese. Il quadro si chiude lunedi nel posticipo tra Carpi e Modena al Cabassi ore 21.

Lunedi chiuderà anche la sessione di mercato di gennaio, ospite della trasmissione Cpiace sarà il procuratore sportivo Giovanni Tateo.



