Serie C: Il Cesena rifila un poker al Ravenna.

Con la larga vittoria nel derby con il Ravenna il Cesena si porta in zona play off. Al Manuzzi finisce 4-0 con i bianconeri di Viali che approfittano della superiorità numerica dal 23° minuto del primo tempo per fallo da ultimo uomo di Jiday su Bortolussi. Il Cesena sblocca con il difensore Ciofi, bravo a raccogliere una respinta corta e battere Tonti con un gran destro dai 20 metri. La squadra di Viali dilaga segnando 3 goal in 8 minuti dal 71° al 79° doppietta di Ardizzone intermezzata dal gran goal in contropiede di Koffi. Si complica il campionato del Ravenna con la terza sconfitta consecutiva e la panchina di Giuseppe Magi, adesso è a rischio. Al Manuzzi di Cesena, Cesena – Ravenna 4-0

