SERIE C Serie C: il Cesena vince e mette pressione alla Reggiana A una settimana esatta dallo scontro diretto, il Cesena vince a Imola ed ora aspetta il risultato della Reggiana impegnata questa sera alle 20.30 nel posticipo contro il Gubbio.

Missione compiuta per il Cesena. L'Imolese era un avversario abbordabile, ma solo sulla carta. Anche perché era pur sempre un derby, anche perché i rossoblu avevano esonerato l'allenatore in settimana, nel tentativo di dare una scossa all'ambiente. Ma i bianconeri ora sono una macchina da guerra, inarrestabile quasi per chiunque: quarta vittoria consecutiva, 3 gol segnati a Pontedera e Recanatese, addirittura 4 a Siena e alla stessa Imolese. 14 reti in 4 partite: gran momento di forma del Cavalluccio, la costante è sempre Stiven Shpendi. Sono 9 in campionato per il talento albanese, a segno da 4 match di fila. Il Cesena marcia e mette pressione alla Reggiana, chiamata a rispondere questa sera nel posticipo contro il Gubbio. Dopo il ko di Ancona i punti di distacco si sono ridotti a 4 e la Regia non può permettersi altri passi falsi, lo scontro diretto del “Manuzzi” infatti incombe e dista solo una settimana. Mantenere questo vantaggio “di sicurezza” sarebbe importante per i granata, un'eventuale pareggio o sconfitta consentirebbe al Cesena di entrare in “zona DRS” e operare il clamoroso sorpasso lunedì prossimo.

Dopo questa giornata sembra essersi delineata sempre più una corsa a 2 per la promozione in cadetteria, complici i rallentamenti di Entella e Ancona. I liguri non vanno oltre l'1-1 sul campo dell'Olbia e vanno a -4 dai romagnoli, i dorici cadono nel derby marchigiano contro la nuova sorpresa del Girone B, la Fermana di Stefano Protti lanciata verso la zona play-off. Dove dentro c'è ancora il Rimini, nonostante lo 0-0 del “Benelli” contro la Vis Pesaro. Una partita dai tanti rimpianti per i biancorossi di Gaburro, sempre all'attacco ma senza affondare il colpo decisivo. Nelle parti basse è “pareggite”: vince solo la Recanatese e perde solo l'Imolese. Per il resto tante X a partire dalla stessa Vis e dall'Olbia, continuando con quelle di San Donato, Alessandria e Montevarchi ancora fanalino di coda.

