Serie C: il derby marchigiano alla Vis

Derby intenso e pieno di emozioni quello tra Sambenedettese e Vis Pesaro. Prima chiamata dei rossoblu con Eusepi che cerca e trova il diagonale, Pozzi bravo a distendersi e disinnescare. Sempre i rossoblu a gestire e creare, ma in qualche modo la Vis Pesaro si salva grazie all'ottima giornata del suo portiere. Dall'altra parte invece la commette grossa il numero 1 rossoblu Cultraro, buon per lui, che Giovannini sbaglia il primo controllo e il portiere recupera. Ad inizio ripresa la svolta. Secondo giallo per Battista e Samb in 10 uomini, intervento in ritardo e giallo inevitabile che gli costa il rosso e la partita cambia inerzia. Pucciarelli va vicino al vantaggio Vis, bravo Cultraro ad intercettare.

Diventa una cosa personale tra loro due poco dopo Pucciarelli tocca di testa e Cultraro risponde ancora tenendo in piedi la Samb. Al minuto 75 accade di tutto. Angolo Vis. Di Paola effettua il traversone dalla bandierina, Bove tocca verso il secondo palo, dove arriva Primasso, il difensore va a contrasto aereo col Cultraro e realizza. Per l'arbitro, non c'è fallo sul portiere l'ex allenatore del Rimini D'Alesio si gioca la card e il direttore di gara conferma che il gol è valido. Continuano le incessanti proteste che costano il secondo rosso per il centrocampista Alfieri. Samb in 9. Sempre su palla inattiva e sempre Primasso chiude i giochi. Doppietta e gran giornata per il difensore della Vis. Allo Stadio Riviera delle Palme di Sambenedetto del Tronto, Vis Pesaro batte Sambenedettese 2-0.









