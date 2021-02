Serie C: il Fano esagera e rifila un poker al Carpi

E' un Fano capace di mettere 10 punti tra se e la retrocessione diretta, e la salvezza senza play out dista solo due lunghezze. Carpani dopo soli 15 minuti porta in vantaggio la squadra di Destro. Lancio dalle retrovie preciso per Carpani che con il sinistro chiude in diagonale. Il Carpi non fa opposizione e a stretto giro arriva anche il raddoppio da portare nelle scuole. Azione tutta di prima, doppio colpo di tacco a portare Nepi alla conclusione per battere Rossini per la seconda volta. All'appello manca Barbuti in goal anche domenica a Padova. Su schema d'angolo, arriva il colpo di testa che mette i titoli di coda alla partita già prima della fine della frazione.





La ripresa diventa ancora più formalità quando viene espulso Venturi per fallo da ultimo uomo e viene assegnato il conseguente rigore trasformato da Barbuti, doppietta personale per il bomber granata sono 7 in campionato con i due realizzati con il Carpi Prima del triplice il Fano avrebbe potuto allungare ulteriormente c'è un palo e un goal annullato a referto, ma per la lezione inflitta al Carpi può bastare anche così. Allo Stadio Raffaele Mancini di Fano. Fano batte Carpi 4-0.